У студентов военного учебного центра АлтГТУ начались учебные сборы

СЕГОДНЯ 09:46 2019-07-01T09:46:44+03:00

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В воинские части Топчихи и Алейска сегодня отправились более 300 студентов военного учебного центра АлтГТУ, некоторые из них обучались по программам подготовки офицеров запаса, другие осваивали программы подготовки сержантов и солдат запаса.

В течение месяца студентам предстоит на практике освоить общевойсковые дисциплины, пройти строевую, физическую, огневую и другие специальные виды подготовок, а также приобрести практический опыт в соответствии с военно-учетными специальностями. В воинских частях г. Алейска и п. Топчиха студенты примут присягу.

Будущих сержантов, офицеров и рядовых запаса напутствовали ректор АлтГТУ Андрей Марков, проректор по непрерывному образованию Станислав Хомутов и начальник военного учебного центра Виктор Рубан. Они пожелали студентам успешно пройти учебную подготовку и с честью защитить воинское звание. Курсантов на военные сборы провожали родные, друзья и однокурсники.

7 и 14 июля студенты будут приведены к военной присяге. Учебные сборы продлятся до 3 августа, в этот день на площади Советов состоится торжественное мероприятие по случаю окончания обучения в военном учебном центре.

Стоит отметить, что Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова остается единственным вузом в Алтайском крае, в котором ведется военная подготовка.

ИСТОЧНИК KP.RU