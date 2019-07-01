В Бийске выпускник признал Ленина «классным руководителем»

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-01T07:56:28+03:00

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В городе Бийске неизвестный выпускник наклеил на памятник Ленину праздничную ленту «Классный руководитель».

Как пишет сайт издания «Бийский рабочий», фотографии с места происшествия появились в группе «Инцидент Бийск». Судя по кадрам, праздничная лента была прикреплена на памятник Владимиру Ленину, который стоит у здания городского суда. Сей факт возмутил автора снимков.

- Сегодня утром заснял, как какой-то пьяный выпускник трется возле памятника Ленину возле здания суда! Когда подошел поближе, заметил, что он приклеил что-то на постамент - это была ленточка выпускника с надписью «классный руководитель». Ленин - классный руководитель… Вы представляете?! А как же КПРФ, закон... В конце концов, как так можно осквернять памятники, тем более вблизи от здания городского суда?! – написал он.

Однако нашлись и те, кто согласился с мнением, что Ленин был хорошим руководителем. А с другой стороны оказались те участники паблика, которые поняли – это хорошо спланированная акция по привлечению внимания.

- Как человек, который снимал видео, заранее знал, что нужно снимать пацана, который шёл по улице (при этом, не зная, что он будет делать)? – написал один из подписчиков.

В ролике действительно видно, как обычный парень, далеко не в торжественной одежде, идет по улице и направляется к памятнику, а затем крепит ленту. Со стороны он не похож на пьяного неадекватного выпускника.

ИСТОЧНИК KP.RU