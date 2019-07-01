В Барнауле начали принимать в первый класс детей, проживающих не по месту прописки

СЕГОДНЯ 07:48 2019-07-01T07:48:51+03:00

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С 1 июля начался прием в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории. Он закончится 5 сентября, сообщают в пресс-службе городской администрации.

Чтобы подать заявление о зачислении родителям нужно обратиться в школу или подать заявку через портал образовательных услуг Алтайского края. От барнаульцев с незакрепленной территории требуется несколько документов: заявление о приеме в первый класс, документ, удостоверяющий личность заявителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и согласие родителей (для детей с ограниченными возможностями здоровья). Для иностранных граждан и тех, у кого нет гражданства, необходимо предъявить документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в России. Также каждый родитель должен заполнить заявление о согласии на обработку персональных данных.

К слову, в течение семи рабочих дней после регистрации заявления будет принято решение о зачислении ребенка в первый класс.

ИСТОЧНИК KP.RU