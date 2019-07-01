В Барнауле женщина-водитель сбила дорожника

СЕГОДНЯ 06:46 2019-07-01T06:46:57+03:00

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В Барнауле 1 июля утром на улице Юрина сбили мужчину. На нем была оранжевая форма дорожного рабочего, сообщает «Алтайская правда».

Происшествие случилось на улице Юрина в районе пересечения с улицей Малахова. Как отмечают очевидцы, сбитый мужчина лежал без движения посредине проезжей части. Он был одет в оранжевый жилет дорожного рабочего.

По информации пресс-службы городской Госавтоинспекции, 58-летняя женщина, которая была за рулем «Honda Fit», сбила 64-летнего мужчину. Он с телесными повреждениями был доставлен в городскую больницу №1. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося.

К слову, на днях недалеко от Барнаула перевернулся автомобиль, который уходил от столкновения с трактором. Авария произошла 28 июня на трассе Барнаул-Новые Зори в районе поселка Лесной. К счастью, серьезных травм в ДТП никто не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU