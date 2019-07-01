В Советском районе эвакуировали больницу

СЕГОДНЯ 05:34 2019-07-01T05:39:28+03:00

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Пожарно-тактическое занятие прошло в Советской центральной районной больнице.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, согласно легенде, в ординаторской на втором этаже произошло замыкание, что привело к загоранию вещей и мебели. Там возникло плотное задымление, и появилась угроза последующего распространения огня на соседние помещения и большая опасность для людей.

Через несколько минут после звонка в пожарную охрану к месту вызова прибыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 23. К этому времени эвакуация персонала и пациентов благополучно закончилась. Однако два человека оставались в здании и необходимо было их срочно найти. Одно отделение огнеборцев со стволом первой помощи отправились на поиск пострадавших, второе установило трехколенную лестницу в окно второго этажа в кабинет ординаторской. Спустя несколько минут, просмотрев все помещения на наличие возможно оставшихся людей, бойцы нашли двух условно пострадавших.

После благополучного вывода всех «пострадавших» из здания, условный пожар был локализован, а затем и ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU