Барнаульцы смогут бесплатно обследоваться в мобильном центре здоровья

СЕГОДНЯ 04:47 2019-07-01T04:49:24+03:00

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2 мюля в Барнауле начнет работу мобильный центр здоровья. В нем горожане смогут пройти ряд обследований, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Центр будет работать на оптово-розничном рынке Алтайского края (проспект Космонавтов, 59, перед павильоном «Продукты») до 4 июля с 10:00 до 15:00.

Всем желающим пройти обследования измерят уровень сахара и холестерина в крови, артериальное и внутриглазное давление, рост, вес, объем талии, вычислят индекс массы тела и сделают пульсоксиметрию. На основании этих результатов врачи мобильного центра дадут индивидуальные рекомендации по профилактике заболеваний и ведению здорового образа жизни. Для прохождения бесплатного обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис медицинского страхования и СНИЛС. Участникам будет выдан «Паспорт здоровья».

Как отметили в Краевом центре медицинской профилактики, мобильный центр здоровья - это выездной формат работы с населением. В среднем, на одном выездном мероприятии центр посещают около ста человек.

ИСТОЧНИК KP.RU