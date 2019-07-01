Погода на 1 июля 2019 года в Барнауле: +22 градуса

СЕГОДНЯ 04:43 2019-07-01T04:43:04+03:00

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1 июля 2019 года в Барнауле ожидается солнечная погода без осадков.

По данным синоптиков, днем столбик термометра в краевой столице прогреется до +20…+22 градусов. Переменная облачность, без осадков, ветер северный 3-8 метров в секунду.

По Алтайскому краю переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреет до +19…+24 градусов, ветер северный 3-8, местами порывы до 14 метров в секунду.

В регионе сохраняется высокая пожароопасность - четвертый класс горимости.

В период летних каникул дети разного возраста очень часто остаются без присмотра близких родственников. Чтобы каникулы прошли безопасно, взрослым следует задуматься над тем, чем ребенок будет заниматься во время каникул, как и где он проводит свободное время. Обязательно поговорите с детьми о правилах безопасного поведения в различных ситуациях.

ИСТОЧНИК KP.RU