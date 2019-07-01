В Барнауле открылась выставка легендарных моделей паровозов

СЕГОДНЯ 04:17 2019-07-01T04:17:34+03:00

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В Барнауле открылась выставка, на которой представлены модели паровозов, в разное время работавших на Западно-Сибирской железной дороге. Посмотреть на передвижную экспозицию можно до 1 августа, сообщают на сайте Алтайского края.

В выставочном центре истории железной дороги Алтайского края, который находится в Барнауле, представлено 15 уникальных экспонатов. Они изготовлены из различных материалов: металла, картона, пластика.

Так каждый желающий может изучить макеты паровозов дореволюционных, военных и послевоенных времен. На выставке можно найти уникальные модели из серии «ФД» — одного из мощнейших советских серийных паровозов, имеющих самую большую силу тяги, серии «Су» – легендарного «локомотива Победы» и многие другие.

К слову, посетить передвижную экспозицию успеют все желающие. Выставка будет работать до 1 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU