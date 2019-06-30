2019-06-30T17:11:03+03:00
Общество

Барнаульский пассажироперевозчик, утративший три маршрута, вновь вернул их

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Пассажироперевозчик, который в марте этого года утратил право на перевозки по трем маршрутам, вернул их по результатам срочного конкурса. Напомним, ранее сообщилось, что 1 июля барнаульцы могли остаться без автобусов №33, 77 и 121.

Накануне стало известно, что у компании «Транс-лайн» не продлены лицензия – она истекает 1 июля. Городской администрации пришлось в срочном порядке организовывать конкурс. Заявки подали всего две компании - «АГАС-Транс» и бийское предприятие индивидуального предпринимателя Матусович.

Право перевозки получила все же барнаульская компания.

ранее у перевозчиков по маршрутам № 33, 77 и 121 произошел конфликт. Две пассажироперевозящие компании не могли разобраться, кто будет возить людей. Последние 10 лет, по этим направлениям ездили автобусы «АГАС-Транса». Но в конце 2018 года по решению комиссии городской администрации право перевозки передали транспортной компании «Транс-лайн». 26 марта, после проведенного в экстренном порядке конкурса, на маршруты выехала «сборная» автобусов нового перевозчика «Транс-лайн». В этот же день возмущенные водители «АГАС-Транс» провели пикет против решения администрации города.

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В Барнауле хотят без проведения открытого конкурса выдать свидетельства на осуществление перевозок по трем маршрутам: №33, 77, 121. Уведомления с приложением документов будут принимать 29 июня с 8 до 11 часов, сообщает пресс-служба администрации города (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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