ЕР организует сбор помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 11:43 2019-06-30T11:43:30+03:00

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Партия «Единая Россия» начала сбор помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Гуманитарная помощь принимается в Барнауле в здании Регионального исполкома (Ползунова, 26) и Региональной общественной приёмной (Ленина, 41)

Напомним, в Иркутской области из-за проливных дождей подтоплен 31 населенный пункт, 3 тыс. 735 жилых дома, в которых живут более девяти тысяч человек. Есть погибшие. Люди оказались в ужасном положении, в один день лишились своих домов и всего имущества.

Алтайский край не оставил область без помощи. Все региональные отделения «Единой России» в Сибири подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Иркутской области.

Пострадавшим требуется:

— Бутилированная вода

— Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье)

— Полотенца

— Чулочно-носочные изделия

— Одежда: легкая, теплая

— Обувь

— Белье нательное

— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства

— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.

— Спальные мешки

— Посуда хозяйственная

— Столовые приборы и кухонные принадлежности

— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.

ИСТОЧНИК KP.RU