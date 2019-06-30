ЕР организует сбор помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области
Партия «Единая Россия» начала сбор помощи пострадавшим от наводнения жителям Иркутской области. Гуманитарная помощь принимается в Барнауле в здании Регионального исполкома (Ползунова, 26) и Региональной общественной приёмной (Ленина, 41)
Напомним, в Иркутской области из-за проливных дождей подтоплен 31 населенный пункт, 3 тыс. 735 жилых дома, в которых живут более девяти тысяч человек. Есть погибшие. Люди оказались в ужасном положении, в один день лишились своих домов и всего имущества.
Алтайский край не оставил область без помощи. Все региональные отделения «Единой России» в Сибири подключились к сбору гуманитарной помощи для жителей Иркутской области.
Пострадавшим требуется:
— Бутилированная вода
— Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье)
— Полотенца
— Чулочно-носочные изделия
— Одежда: легкая, теплая
— Обувь
— Белье нательное
— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства
— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.
— Спальные мешки
— Посуда хозяйственная
— Столовые приборы и кухонные принадлежности
— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.
ИСТОЧНИК KP.RU