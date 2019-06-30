Два автомобиля столкнулись под Барнаулом

СЕГОДНЯ 11:05 2019-06-30T11:05:11+03:00

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Вечером 29 июня в районе станции Прсягино произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22», столкнулись два автомобиля.

Авария случилась со стороны Барнаула через Старый мост. Согласно видеокадрам, на месте работали бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации об обстоятельствах ДТП пока нет.

Авария, Присягино (Barnaul22).

На кадрах видно, что обе машины получили серьезные повреждения. Запчасти разлетелись на несколько метров от очага происшествия. Есть ли пострадавшие – неизвестно.

Напомним, в тот же день на трассе «Барнаул-Камень-на-Оби» произошло ужасающее ДТП. Женщину и двоих детей зажало в автомобиле, но на помощь им пришел неравнодушный мужчина. Сразу после спасения пострадавших автомобиль загорелся. Салон авто выгорел полностью.

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Авария произошла на трассе после села Батурово. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул» очевидцы, женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль «Toyota» улетел в кювет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU