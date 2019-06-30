2019-06-30T11:05:11+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись под Барнаулом

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 29 июня в районе станции Прсягино произошло серьезное ДТП. Как сообщили очевидцы в паблике «Барнаул 22», столкнулись два автомобиля.

Авария случилась со стороны Барнаула через Старый мост. Согласно видеокадрам, на месте работали бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Официальной информации об обстоятельствах ДТП пока нет.

Авария, Присягино (Barnaul22).

На кадрах видно, что обе машины получили серьезные повреждения. Запчасти разлетелись на несколько метров от очага происшествия. Есть ли пострадавшие – неизвестно.

Напомним, в тот же день на трассе «Барнаул-Камень-на-Оби» произошло ужасающее ДТП. Женщину и двоих детей зажало в автомобиле, но на помощь им пришел неравнодушный мужчина. Сразу после спасения пострадавших автомобиль загорелся. Салон авто выгорел полностью.

Читайте также:

«Главное – жизни»: на Алтае мужчина спас зажатых в автомобиле женщину и детей

Авария произошла на трассе после села Батурово. Как пишут в паблике «Инцидент Барнаул» очевидцы, женщина-водитель не справилась с управлением, в результате чего автомобиль «Toyota» улетел в кювет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Популярная певица Анна Седокова выступила на причале в Яровом
В Рубцовске на берегу реки обнаружили труп мужчины
Памятный знак, посвященный юбилею краевого студотряда, открыли в Барнауле
Общественники ОНФ опросили барнаульцев о символах города
В Барнауле мужчина с ножом ограбил фирму микрозаймов
Рядом с Барнаулом перевернулся автомобиль, уходя от столкновения с трактором
В Алтайском крае стартует фестиваль гастрономии
В Барнауле все желающие смогут обратиться в мобильные центры здоровья
В Алтайском крае пройдет крестный ход к иконе Божией Матери
В Бобровке продают элитный коттедж ниже рыночной стоимости
В Барнауле три городских маршрута могут не выйти на рейс 1 июля
В Барнауле пройдет акция по сбору вторичного сырья
Алтайский полицейский пойдет под суда за отмывание денег
В Барнауле почти на год перекроют участок улицы из-за ремонта моста
Маршрутка и автобус столкнулись в Барнауле
Спасатели возобновили поиски туристов, попавших под лавину на Алтае
В Алтайском крае стали проводить исследования для уточняющей диагностики рака
В Барнауле обновляют дороги возле нового медицинского центра
В Барнауле начали давать горячую воду в домах по контуру ТЭЦ-2
В Барнауле девушка украла несколько вещей из магазина
АГМУ значительно улучшил позиции в новом рейтинге 100 лучших вузов России по версии Forbes
Счет в пользу девочек: Сотрудники барнаульского зоопарка определили пол новорожденных тигрят и львят