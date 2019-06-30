2019-06-30T09:30:26+03:00
Общество

Популярная певица Анна Седокова выступила на причале в Яровом

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Анна СедаковаАнна СедаковаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Отечественная певица Анна Седокова выступила на причале у озера Яровое в Алтайском крае. Об этом она сообщила в своем профиле в Instagram.

Певица призналась, что из-за усталости уснула в косметике. До Алтайского края она добиралась сначала на самолете – в Новосибирск, а затем на машине.

- Сон был ровно полтора часа, потом самолёт, после - Новосибирск. А сейчас, мы уже как часа два, в машине, едем в Яровое с концертом. Ещё часа четыре, наверное, в пути. Будет время и подумать, и почитать. И поговорить, если хотите, - сказала Анна Седокова.

Кстати, 6 июля на «Причале 22» хиты исполнит легендарная отечественная рок-группа «Чиж и Со».13 июля на озеро приедет и Ольга Бузова, а также известная рэп-группа «HammAli & Navai» с хитами «Пустите меня на танцпол», «Ноты», «Девочка-война» и другие. 20 июдля для жителей Алтайского края споет украинская певица MARUV, отказавшаяся представлять свою страну на международном конкурсе «Евровидение-2019», и получившая признание за свой вокал. А 10 августа на Алтай приедет 20-летний автор хитов «Мокрые кроссы» и «Незабудки» Тима Белорусских.

ИСТОЧНИК KP.RU

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