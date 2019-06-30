2019-06-30T06:30:48+03:00
Общество

Памятный знак, посвященный юбилею краевого студотряда, открыли в Барнауле

АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Памятный знакПамятный знакФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле открыли памятный знак, посвященный 50-летию студенческого отряда «Алтай». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель АКЗС Александр Романенко, представители студотрядовского движения края.

Глава региона, открывая памятный знак, выразил благодарность ветеранам за заботу и руководство, за «то, что все эти годы были вместе с бойцами».

- А вам, дорогие ребята, всем, кто продолжает славные традиции нашего дружного, сплоченного движения, желаю успехов и развития, множества интересных и радостных открытий на своем жизненном пути, - отметил Виктор Томенко.

Архитектурная композиция из гранитного камня с эмблемой студенческих отрядов Алтайского края установлена в сквере напротив Дворца зрелищ и спорта им. Г.С.Титова. Ранее на том же месте находился памятный камень с письмом от комсомольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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