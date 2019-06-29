В Барнауле мужчина с ножом ограбил фирму микрозаймов

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-29T12:25:00+03:00

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В Ленинском районе произошло разбойное нападение на микрокредитную организацию.

В Барнауле в субботу, 29 июня, около 10.00 по адресу Антона Петрова 170в неизвестный мужчина в павильоне микрозаймов "Money day" угрожая ножом похитил 27 тысяч рублей. После преступления он скрылся во дворах ближайших домов.

Как сообщили в соцсетях паблика "Инцидент Барнаул", разыскивается мужчина около 40-45 лет, рост 180 см , плотного телосложения, седые короткие волосы, в очках с темными линзами. Был одет в красную кепку, синюю футболку с голубыми вставками на рукавах, тёмные штаны. Деньги спрятал в тряпичную сумку цвета хаки с разноцветными надписями.

Сотрудники ГУ МВД России по Алтайскому краю из уголовного розыска уже проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Граждан, которым что-либо известно о совершенном преступлении, просят сообщить в дежурную часть УМВД России по г. Барнаулу: 391-645 или в ближайший отдел полиции по телефону 02 (102 с сотового).

ИСТОЧНИК KP.RU