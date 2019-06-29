2019-06-29T11:30:06+03:00
Общество

Рядом с Барнаулом перевернулся автомобиль, уходя от столкновения с трактором

БОРЗОВ Денис
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Фото: скриншот из соцсетейФото: скриншот из соцсетей
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Около Барнаула вечером 28 июня произошло ДТП с перевернувшимся автомобилем. Авария произошла на трассе Барнаул-Новые Зори в районе поселка Лесной.

Об аварии стало известно в соцсетях в сообществе «Инцидент Барнаул». Очевидцы утверждают, что легковой автомобиль пытался избежать столкновения с трактором и поэтому перевернулся. Водитель «легковушки», судя по всему, превысил скорость и не справился с управлением. После ухода от столкновения иномарка улетела в кювет. На месте быстро собрались очевидцы, которые хотели оказать помощь пострадавшим.

Серьезных травм никто не получил. Как сообщают очевидцы, водитель сначала лежал возле автомобиля, затем встал и начал ходить и оценивать ущерб.

Официальной информации о том, был ли водитель нетрезв во время резкого маневра, на данный момент нет.

Перевертыш.

ИСТОЧНИК KP.RU

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