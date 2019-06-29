2019-06-29T08:25:42+03:00
Общество

В Алтайском крае стартует фестиваль гастрономии

БОРЗОВ Денис
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Продукты АлтаяПродукты АлтаяФото: Олег УКЛАДОВ
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Фестиваль «АХ! Фест» пройдет в долине семейного отдыха «Алтайское Холмогорье» 29 - 30 июня. Участники - рестораторы, производители натуральной продукции, переработчики, сыроделы, ремесленники, творческие коллективы, реконструкторы, профессиональные рестораторы, сыроделы, ремесленники, травники, туристы из регионов России и зарубежья.

В основе фестиваля лежит идеология международной эко-гастрономической организации Slow Food International, уже более 25 лет поддерживающей фермерство и местные продукты по всему миру. На фестивале фермеры показывают продукты, выращенные на Алтае, а именитые шефы демонстрируют свое мастерство.

Цель гастрономического фестиваля - продвижение здорового образа жизни и уникальных экологических алтайских продуктов.

Лейтмотив фестиваля в 2019 году - уникальные алтайские травы. На фестивале будут представлены блюда из местных продуктов с крапивой, лопухом, календулой, знаменитые алтайские травяные чаи и взвары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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