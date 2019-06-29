В Барнауле все желающие смогут обратиться в мобильные центры здоровья

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-29T07:47:49+03:00

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В субботу, 29 июня, в Барнауле проведут обследование два мобильных центра здоровья Краевого центра медицинской профилактики. Так, в парке Центрального района (проспект Социалистический, 11) пройдет акция «Прогулка с доктором».

Как сообщили в пресс-службе Алтайского края, состояние своего здоровья также смогут проверить члены садоводческих товариществ и все желающие - для них мобильный центр здоровья проведет акцию «Дачный уик-энд с доктором» (Змеиногорский тракт, 120а). Обе площадки будут работать до 15.00.

Врачи проведут консультацию по профилактике ряда заболеваний для посетителей обеих площадок мобильного центра здоровья. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС. Обследование проводится бесплатно для жителей и гостей краевой столицы, прошедшие обследование получат «Паспорт здоровья».

ИСТОЧНИК KP.RU