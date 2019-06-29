В Алтайском крае пройдет крестный ход к иконе Божией Матери

СЕГОДНЯ 06:33 2019-06-29T06:33:21+03:00

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В Алтайском крае с 30 июня начнется Всероссийский крестный ход к святыне – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери. В этом году его посвятили 25-летию Барнаульской епархии.

Как сообщили в алтайской митрополии, за неделю участники пройдут более 200 километров и 6 июля придут в Коробейниково. Там, в Богородице-Казанском мужском монастыре хранится одна из главных святынь - икона Божией Матери.

Отдельными организационными моментами занимались в течение минувшей недели в Барнауле. Уже который год организатором стал диакон Константин Филатов. Он рассказал о правилах и особенностях крестного хода участникам.

В честь юбилея Барнаульской епархии, 11 и 12 июля святыня будет находиться в краевой столице. Ее привезут в храм святителя Димитрия Ростовского (Барнаул, пл. Спартака). Молебен состоится в 16:00 11 июля. Храм будет открыт до позднего вечера. А 12 июля алтайская святыня будет находиться на месте разрушенного Петропавловского собора (площадь Свободы).

ИСТОЧНИК KP.RU