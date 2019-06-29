В Бобровке продают элитный коттедж ниже рыночной стоимости

СЕГОДНЯ 05:36 2019-06-29T05:37:33+03:00

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В коттеджном поселке около Барнаула интересным образом продают коттедж.

В первый день продажи коттедж площадью 350 кв/м в Бобровке продавали всего за 3 млн рублей. Как указано на портале по продаже различных вещей, обращаться просят только "людей с серьезными намерениями". Коттедж четырехэтажный, в нем есть выход на крышу, также отделан подвал, как жилое помещение. Есть прямой выход в гараж на две машины. В коттедже четыре спальни, газовое отопление, владельцы построили сауну и закрытый бассейн.

Фото: интернет-площадка Авито

Подобное строение должно оцениваться значительно дороже. Но продавец все предусмотрел: он увеличивает стоимость из-за " возрастающего интереса и предложениям по сумме". На данный момент дом выставлен на продажу уже за 5 млн рублей. Не исключено, что цена поднимется в дальнейшем. Рыночная стоимость таких объектов - около 7-8 млн рублей.

Фото: интернет-площадка Авито

ИСТОЧНИК KP.RU