В Барнауле три городских маршрута могут не выйти на рейс 1 июля

СЕГОДНЯ 17:17 2019-06-28T17:17:27+03:00

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В Барнауле хотят без проведения открытого конкурса выдать свидетельства на осуществление перевозок по трем маршрутам: №33, 77, 121. Уведомления с приложением документов будут принимать 29 июня с 8 до 11 часов, сообщает пресс-служба администрации города.

У транспортной компании «Транс-лайн», которая до сегодняшнего дня осуществляла перевозки по городским маршрутам №33, 77, 121 возникли проблемы с лицензией. Она истекает 1 июля и перевозчику ее не могут продлить. Поэтому администрация города вынуждена провести экстренный конкурс на осуществление перевозок. В противном случае в понедельник, 1 июля, могут не выйти на ресй эти три городских маршрута.

- Приказом Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора от 28.06.2019 №22.782-лиц, приказом комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи города Барнаула от 28.06.2019 №43 «О принятии решения о выдаче без проведения открытого конкурса свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула №33, 77, 121 по нерегулируемым тарифам и карт соответствующих маршрутов» информируем о приеме комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула уведомлений о согласии получить без проведения открытого конкурса свидетельства об осуществлении перевозок по этим маршрутам, - указано на официальном сайте Барнаула.

Принимать уведомления с приложением всех необходимых от перевозчика документов будут 29 июня с 8 до 11 часов. Рассмотрят их с 11:00 до 12:00. В этот день также проверят транспорт, на котором будут осуществляться перевозки.

Напомним, ранее у перевозчиков по маршрутам № 33, 77 и 121 произошел конфликт. Две пассажироперевозящие компании не могли разобраться, кто будет возить людей. Последние 10 лет, по этим направлениям ездили автобусы «АГАС-Транса». Но в конце 2018 года по решению комиссии городской администрации право перевозки передали транспортной компании «Транс-лайн». 26 марта, после проведенного в экстренном порядке конкурса, на маршруты выехала «сборная» автобусов нового перевозчика «Транс-лайн». В этот же день возмущенные водители «АГАС-Транс» провели пикет против решения администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU