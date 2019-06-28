В Барнауле пройдет акция по сбору вторичного сырья

СЕГОДНЯ 16:08 2019-06-28T16:08:54+03:00

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В Барнауле 29 июня состоится экологическая акция «Мусора. Больше. Нет». В этот день жители города смогут сдать вторсырье в двух стационарных и в 33 мобильных точках.

Организаторы сообщают, что в переработку принимается: пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5-твердый (бутылки для напитков, молочных и разливных продуктов, флаконы для моющих средств, бытовой химии, косметики, канистры для моторного и машинного масел, пластиковые крышки), стекло, текстильная ветошь, макулатура, металл, картриджи от фильтров-кувшинов, негабаритная сломанная бытовая техника и электроника, диски и рентген-снимки, просроченные медикаменты.

Также 29 июня будут принимать одежду в нормальном состоянии для фондов помощи людям, попавшим в сложную ситуацию и помощь для приюта «Ласка» (лекарства для животных, игрушки, миски).

Стационарные точки сбора вторсырья будут работать с 12:00 до 15:00 возле «Геомаркета» (пр. Ленина 154а, к1) и с 10:00 до 13:00 в парке Алексея Смертина (Энтузиастов, 12 в). А с адресами 33 мобильных точек можно ознакомиться в группе в соцсетях общественной организации «Мусора. Больше. Нет».

ИСТОЧНИК KP.RU