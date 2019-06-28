Маршрутка и автобус столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 13:22 2019-06-28T13:22:36+03:00

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Днем 28 июня на площади Баварина столкнулись автобус и маршрутное такси. Об этом сообщили очевидцы в городском паблике «Барнаул 22».

По словам барнаульцев, ДТП произошло из-за того, что водитель маршрутки не уступил дорогу автобусу № 35. В итоге водитель маршрутки немного пострадал. Судя по фото, которое выложили очевидцы, он поранил руку.

Стоит отметить, что пассажиры общественного транспорта в результате ДТП не пострадали, сообщили в пресс-службе краевой ГИБДД.

Жители города написали в комментариях, что часто замечают на дорогах подобное поведение водителей общественного транспорта.

- Маршрутчики любители подрезать крупные автобусы и подерзить с ними, а водители автобусов в ответ начинают носиться, как электровеники, - написал житель краевой столицы Андрей.

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ИСТОЧНИК KP.RU