Спасатели возобновили поиски туристов, попавших под лавину на Алтае

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-28T12:50:48+03:00

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Спасатели возобновили поиск двух туристов, попавших под лавину. Напомним, тела пяти пропавших были обнаружены в ходе поисковых работ, которые проходили с 8 по 11 мая.

Как пишет «АиФ-Алтай» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Республике Алтай, поиски у подножья горы Металлург возобновлены 28 июня в связи с установлением погодных условий, позволяющих вести работы. К поискам привлечены шесть спасателей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда ЮСПСО (из них два водолаза) из города Абакан Республики Хакасии, девять спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда (из них 3 водолаза) из города Горно-Алтайск Республика Алтай, вертолет МИ-8 Красноярского авиационно-спасательного центра.

Водолазы в течение дня обследуют дно озера, куда, предположительно, могло отнести лавиной двух туристов.

В настоящий момент погодные условия позволяют проводить поисковые работы беспрепятственно – температура воздуха составляет +17 градусов, без осадков, ясно.

Напомним, 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта Кош-Агачского района в результате схода лавины на горе Металлург пострадала туристическая группа из Новосибирской области в составе девяти человек. Две девушки, оставшиеся в живых, самостоятельно добрались до ближайшего населенного пункта 8 мая и сообщили о случившемся. Тогда же было принято решение об организации поисков туристов.

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Существует всего шесть категорий сложности маршрута. Это был маршрут 4 категории. Группа достаточно опытная, как и положено, они зарегистрировались в МЧС. Но как получилось, что с опытной группой такое могло случиться? (напомним, семерых человек накрыло лавиной в горах Алтая). Этот вопрос мы задали Владимиру Юдину, руководителю турклуба НГУ (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU