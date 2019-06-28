В Алтайском крае стали проводить исследования для уточняющей диагностики рака

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-28T12:27:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Иммунопрепараты – это достаточно эффективный инструмент для борьбы со злокачественными опухолями на поздних стадиях. Они тормозят прогрессирование болезни у пациентов с метастатическими формами рака, поясняют в пресс-центре КГБУЗ «Алтайского краевого онкологического диспансера».

Специалисты отмечают, что в июне этого года патоморфологи Алтайского краевого онкологического диспансера первыми в крае запустили в практику два вида исследований: определение микросаттелитной нестабильности в опухоли (MSI) и тестирование экспрессии PD-L1.

- Главная проблема лечения онкологии в том, что типов опухолей существует великое множество. Они разные по своему происхождению, структуре, «поведению», да и организм в целом реагирует на заболевание тоже по-разному. Иммуногистохимические исследования помогают составить «молекулярный портрет» рака, выбрать оптимальный план лечения и избежать назначения заведомо неэффективной, но при этом довольно токсичной терапии, - рассказал заведующий патологоанатомическим отделением Алтайского краевого онкологического диспансера Ашот Авдалян.

К слову, себестоимость иммуногистохимических исследований - 10 тысяч рублей за один тест. Но для онкобольных пациентов Алтайского края они будут проводиться бесплатно по полису ОМС.

ИСТОЧНИК KP.RU