В Барнауле начали давать горячую воду в домах по контуру ТЭЦ-2

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-28T11:12:58+03:00

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Сегодня, 28 июня, в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании энергетики начали частичный запуск горячего водоснабжения потребителям 70 зданий после проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность раньше заявленного срока — 10 июля. В первую очередь ресурс подали в дома, попавших под повторное отключение.

17 июня по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 стартовали гидравлические испытания тепловых сетей на прочность, по итогам первого этапа обнаружено 220 повреждений, 88 из которых уже устранены. Сегодня ресурс в полном объеме получат жители 70 многоквартирных домов и социальных учреждений. На участках тепловых сетей, рядом с этими зданиями завершены ремонтные работы по устранению повреждений, которые влияли на подачу горячей воды.

Список домов, где горячая вода появится во второй половине дня 28 июня, можно увидеть на карте. Он будет пополнятся ежедневно по мере устранения повреждений и завершению работ. Мониторинг запуска можно наблюдать на ресурсах Сибирской генерирующей компании в социальных сетях и на официальном информационном портале. Окончательный срок завершения работ по контуру ТЭЦ-2 — 10 июля.

В приоритете завершения ремонтных работ оказались также 19 домов, которые по причине сбоя в работе согласования данных между ресурсоснабжающей организацией и управляющими компании, были без необходимости ограничены в пользовании горячей водой в период опрессовки и по контуру Барнаульской ТЭЦ-3. Специалисты СГК, сделали все от них зависящее, чтобы ресурс вернулся горожанам как можно раньше, завершив работы в ночь с 27 на 28 июня. По адресу Красноармейский, 96а, работы планируется завершить до 1 июля.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения жителям. В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет разработан дополнительный план по улучшению системы взаимодействия с управляющими компаниями города, чтобы впредь такие события не повторялись. Для того, чтобы получить перерасчет за период непланового отключения, которые попали под повторное отключение и оплачивают услуги горячего водоснабжения по нормативу, вам необходимо обратиться с соответствующим заявлением в вашу управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU