В Барнауле девушка украла несколько вещей из магазина

СЕГОДНЯ 10:18 2019-06-28T10:18:22+03:00

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В Барнауле задержали молодую девушку, которая украла в одном из торговых центров одежду, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю. Ущерб оценили почти в четыре тысячи рублей.

По предварительной информации, в отделе одежды в одном из тц краевой столицы местная жительница украла брюки, топ и джинсы. Затем девушка скрылась в неизвестном направлении. После того, как сотрудники магазина заметили пропажу, они сразу позвонили в полицию.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать подозреваемую. У девушки изъяли похищенные вещи. В общей сложности сумма ущерба составила около четырех тысяч рублей. На местную жительницу завели уголовное дело.

К слову, недавно 59-летняя жительница Барнаула стала жертвой мошенников. Она поверила, что выиграла 13 млн рублей в лотерее и перечислила неизвестным «подоходный налог» более 21 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU