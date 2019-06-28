АГМУ значительно улучшил позиции в новом рейтинге 100 лучших вузов России по версии Forbes

СЕГОДНЯ 10:00 2019-06-28T10:02:41+03:00

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Авторитетное издание Forbes представило новый, второй по счету, рейтинг 100 лучших вузов России. В него включены российские вузы разных профилей и направлений подготовки. Как и в прошлом году, в рейтинг Forbes вошел единственный вуз Алтайского края – Алтайский государственный медицинский университет.

По сравнению с рейтингом 2018 года АГМУ значительно улучшил позиции, совершив рывок сразу на 33 позиции вверх и заняв достойное 32-е место (в первом рейтинге Forbes – 65-е место).

Алтайский медуниверситет занял третье место среди 13 медицинских вузов страны, опередив Первый МГМУ им. И. М. Сеченова (33-е место), Приволжский исследовательский медицинский университет (45-е место), Тверской государственный медицинский университет (46-е место), Казанский государственный медицинский университет (55-е место), Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова (66-е место) Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко (87-е место) и др.

В ТОП-100 вошли три медицинских вуза Сибири, лидирующая позиция – у Алтайского медицинского университета (32-е место). Новосибирский ГМУ занял 68-е место, Сибирский ГМУ – 70-е.

Как отмечают авторы рейтинга, при его подготовке использовались данные мониторинга эффективности деятельности более 1000 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством образования. Методика учитывает не только качество образования, но и статистические данные о трудоустройстве выпускников, их востребованности в регионах, количестве предпринимателей среди них. Вузы проанализированы по десяти метрикам, сгруппированным на три составляющие: качество образования, качество выпускников и фактор Forbes, учитывающий «элитность» учебного заведения и долю предпринимателей в общем числе выпускников. По качеству образования АГМУ находится на 30-м месте, по доле востребованности выпускников – на 34-м, по фактору Forbes – на 84-м.

Отметим, за четыре года АГМУ не только улучшил позиции в российских рейтингах, но и вошел в новые международные рейтинги, занимая достойные места и опережая ведущие медицинские вузы страны. Последние четыре года вуз удерживает позиции в первой сотне рейтинга ARES. В 2018 году АМГУ занял третье место из 48 медвузов РФ в рейтинге «Социальный навигатор». С 2015 года АГМУ выполняет и перевыполняет все показатели ежегодного Мониторинга эффективности вузов Минобразования России: в последнем рейтинге вуз стал первым среди 15 вузов Алтайского края, вошел в пятерку лучших среди 55 медицинских вузов страны и занял достойное 20-е место в числе 1298 вузов страны разных направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU