Счет в пользу девочек: Сотрудники барнаульского зоопарка определили пол новорожденных тигрят и львят

СЕГОДНЯ 09:51 2019-06-28T09:54:17+03:00

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Молодые мамочки из барнаульского зоопарка «Лесная сказка» тигрица Багира и львица Ая наконец-то начали подпускать посторонних к своим малышам и ветеринарам удалось узнать их пол.

Спустя две недели после появления на свет маленьких тигрят и львят наконец-то смогли впервые выгулять за пределами клетки. Сотрудники зоопарка вынесли малышей на травку недалеко от вольера. Там-то и удалось рассмотреть новорожденных поближе и получше.

aleksandrr22rus Доброе утречко

- Счет 2:2 – две девочки и два мальчика. Котятки уже открыли глазки и ведут активный образ жизни, - говорит заместитель директор зоопарка Александр Чеботарев про тигрят.

Что касается львят, которые в «Лесной сказке» появились впервые (их родителями стали Ая и Алтай), то счет зафиксирован в пользу девочек – две малышки и один мальчик. Таким образом, девочки в борьбе новорожденных победили – 4:3.

ИСТОЧНИК KP.RU