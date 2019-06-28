2019-06-28T07:07:24+03:00
Общество

В Барнауле завершился первый этап гидравлических испытаний

Юлия ЕВГРАФОВА
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26 июня в Барнаул завершился первый этап проверки тепловых сетей на плотность и прочность по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. За это время энергетики выявили 215 повреждений. Из них 71 уже устранили, ремонты на остальных участках планируется завершить к 10 июля.

С 17 по 26 июня в Барнауле прошел первый этап гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-2 Сибирской генерирующей компании. Опрессовка проходила при повышенном давлении теплоносителя в трубопроводах, при этом температура воды в трубопроводе не превышала 30-35°С.

В ходе первого этапа, основная часть повреждений была найдена на внутриквартальных тепловых сетях — 138. Остальные 77 — дефекты магистральных трубопроводов. В 2018 году за все время гидравлических испытаний по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 было зафиксировано 222 повреждения, из них 91 на магистральных тепловых сетях и 131 — на квартальных.

На сегодняшний день 71 повреждение из обнаруженных уже устранено, до 10 июля энергетики СГК планируют завершить ремонты на оставшихся участках, после чего горячая вода будет подана в дома потребителей.

Всего в контуре Барнаульской ТЭЦ-2 находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 555 административных зданий и 126 учреждений образования и здравоохранения. Энергетики прилагают все усилия, чтобы завершить работ раньше заявленного срока и возобновить подачу ресурса в дома горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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