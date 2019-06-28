В Алтайском крае насмерть сбили молодую девушку

СЕГОДНЯ 07:04 2019-06-28T07:04:25+03:00

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Ночью 27 июня на трассе Павловск - Камень-на-Оби женщина - водитель сбила двух пешеходов, а после скрылась с места ДТП. Позже виновницу разыскали, сообщают «Каменские известия».

Во втором часу ночи 35-летняя женщина, которая была за рулем «Тайоты», выезжая с заправки на трассу, сбила двух пешеходов (мужчину и девушку). После этого водитель скрылась с места ДТП. Позже женщину разыскали.

В итоге пострадавшего мужчину новосибирца увезли в больницу. Он получил открытые переломы правой голени, сотрясение головного мозга и смещение левого плеча. А 21-летняя девушка, проживающая в селе Луговое, получила травмы несовместимые с жизнью. Она умерла до приезда скорой помощи.

К слову, недавно в Москве прошло заседание Государственного совета по вопросу развития дорог общего пользования и безопасности ПДД. Там глава региона Виктор Томенко отметил, что сейчас главной задачей является уменьшение показателей смертности на дорогах в три раза к 2024 году. А к 2030 году необходимо достигнуть нулевой смертности в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU