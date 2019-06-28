2019-06-28T06:56:47+03:00
Общество

Микробиологический ликбез: влияние хрома на организм человека

Доказано, элемент способен расщеплять вредный холестерин
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Хром в организме человека задействован во многих сферах и имеет очень важную роль, однако, основная его задача заключается в поддержке нормального баланса сахара в сыворотке крови. Это происходит за счет усиления процесса обмена углеводов путем облегчения транспортировки глюкозы внутрь клетки. Данное явление носит название глюкотолерантный фактор (ГТФ). Минерал раздражает рецепторы клетки по отношению к инсулину, который легче вступает с ней в взаимодействие, при этом уменьшается его потребность для организма. Поэтому микроэлемент так жизненно важен для диабетиков, особенно со II типом болезни (инсулин-независимым), так как их способность пополнять запасы хрома с пищей очень мала. Даже, если человек не болен диабетом, но у него присутствуют проблемы с обменом веществ, то он автоматически попадает в категорию риска и его состояние расценивается как диабетоподобное.

Если у человека проявляется йододефицит и восполнить его нет возможности — хром может его заменить, что очень важно для нормального функционирования щитовидной железы, которая в свою очередь отвечает за правильный обмен веществ.

Хром снижает риск развития многих сердечнососудистых заболеваний. Макроэлемент принимает участие в метаболизме липидов. Он расщепляет вредный холестерин низкой плотности, который забивает сосуды, тем самым препятствуя нормальной циркуляции крови. При этом повышается содержание холестерина, который выполняет положительные функции в организме.

Повышая степень содержания стероидного гормона, минерал укрепляет кости. В связи с этим полезным свойством ним лечат остеопороз. Хром в сочетании с витамином С участвует в процессе регулирования внутриглазного давления и стимулирует транспортировку глюкозы к кристаллику глаза. Эти свойства позволяют использовать данное химическое вещество в лечебных процессах против глаукомы и катаракты.

В федеральном государственном бюджетном учреждении «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводятся исследования на содержание хрома методом ИСП-ОЭС на спектрометре Optima 7300 DV.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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