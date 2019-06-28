У студентов военного учебного центра АлтГТУ начинаются учебные сборы

СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-28T06:19:45+03:00

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С 1 июля у студентов военного учебного центра Алтайского государственного технического университета начинаются учебные сборы, которые пройдут в воинских частях п. Топчиха и г. Алейска.

В этом году на учебные сборы будут направлены чуть более 300 студентов, из них – около 190 студентов обучаются по программам подготовки офицеров запаса и 120 студентов – по программам подготовки сержантов и солдат запаса. Все они прошли полный курс военного обучения в техническом вузе и успешно сдали теоретические экзамены и зачеты.

Учебные сборы проводятся один раз за время обучения на военной кафедре и являются завершающим этапом военного обучения. Во время учебных сборов студенты учатся ремонтировать, управлять военной техникой, отрабатывают упражнения и боевые приемы, участвуют в стрельбах.

7 и 14 июля студенты военного учебного центра будут приведены к военной присяге. В конце июля студенты пройдут квалификационные испытания по военной подготовке.

Учебные сборы студентов продлятся до 2 августа, 3 августа на площади Советов состоится торжественное мероприятие по случаю окончания обучения в военном учебном центре.

Стоит отметить, что Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова остается единственным вузом в Алтайском крае, в котором ведется военная подготовка.

Торжественное отправление студентов в воинские части состоится 1 июля в 8:00 от здания железнодорожного вокзала.

ИСТОЧНИК KP.RU