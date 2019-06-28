2019-06-28T05:16:44+03:00
Общество

Жару и дождь прогнозируют в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Днем 28 июня в западных районах Алтайского края ожидаются дожди, грозы, местами град.

Столбик термометра по региону поднимется до +29…+34 градуса, в северо-западных районах +22…+27 градусов. Порывы ветра до 18 метров в секунду. В Барнауле ожидается +29…+31 градус, без осадков.

Местами по Алтайскому краю сохраняется высокая пожароопасность. В ГУ МЧС по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.

Муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль территорий для предотвращения пожаров, усилить разъяснительную работу с населением, активно используя возможности сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб.

В условиях жаркой погоды жителям региона рекомендуют быть предельно внимательными при обращении с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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