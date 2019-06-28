Жару и дождь прогнозируют в Алтайском крае
Днем 28 июня в западных районах Алтайского края ожидаются дожди, грозы, местами град.
Столбик термометра по региону поднимется до +29…+34 градуса, в северо-западных районах +22…+27 градусов. Порывы ветра до 18 метров в секунду. В Барнауле ожидается +29…+31 градус, без осадков.
Местами по Алтайскому краю сохраняется высокая пожароопасность. В ГУ МЧС по Алтайскому краю готовы к ликвидации возможных последствий непогоды, оказанию помощи гражданам.
Муниципальным властям и органам местного самоуправления рекомендовано усилить контроль территорий для предотвращения пожаров, усилить разъяснительную работу с населением, активно используя возможности сельских старост, межведомственных профилактических групп и полномочия надзорных служб.
В условиях жаркой погоды жителям региона рекомендуют быть предельно внимательными при обращении с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU