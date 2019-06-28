2019-06-28T06:18:06+03:00
Экономика

На алтайском комбинате «Индустриальный» уволят половину сотрудников

Дарья САВЕНКО
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Стала известна дальнейшая судьба проблемного комбината «Индустриальный». Об этом рассказали в Минсельхозе Алтайского края.

«Индустриальный» планируют передать в аренду ООО «Тепличный комбинат «Толмачевский», руководство которого намерено развивать тепличное производство в Алтайском крае. Проект договора аренды планируется подписать не позднее 15 июля, сейчас он находится на согласовании.

Как напоминает «Политсибру», ранее «Индустриальный» был исключен из планов приватизации. До принятия этого решения тепличный комплекс уже пытались продать на торгах, однако желающих не нашлось. Реконструкция и модернизация комбината оценивается в 1 млрд рублей. Таких средств у региона нет. Ежегодно тепличный комбинат «Индустриальный» производит 8-9 тысяч тонн овощей, реализация проекта позволит увеличить урожайность овощей с 1 кв. м с 45 кг в среднем по комбинату сегодня, до 120 кг - более чем в 2,5 раза. Реконструкция позволит произвести уже в 2020 году 9 400 тонн, а в 2021 году - не менее 11 000 тонн овощной продукции.

Вместе с тем, часть работников комбината будут уволены, однако массового характера это носить не будет. Сейчас в «Индустриальном» трудится 561 человек, и лишь половина из них сохранит за собой рабочие места. С остальными работает служба занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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