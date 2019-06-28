2019-06-28T04:34:15+03:00
Происшествия

Житель Барнаула зарезал знакомую и лег спать

Дарья САВЕНКО
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Житель Барнаула, убивший женщину, предстанет перед судом.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в апреле в одном из домов по улице Гоголя было найдено тело 70-летней женщины. На ее теле было большое число колото-резаных ран. В соседней комнате спал мужчина. Как выяснилось, накануне он ждал около подъезда свою знакомую, после чего они вместе прошли в квартиру. По словам соседей, там между ними произошел конфликт. На следующий день пенсионерка не вышла на работу, и родственники проникли в квартиру, где и увидели труп.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». На протяжении всего предварительного следствия мужчина отказывался давать какие-либо показания без объяснения причин. Однако следователями собрано достаточное количество доказательств, указывающих на совершение им преступления. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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