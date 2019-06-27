К 2030 году на Алтае планируют добиться нулевой смертности на дорогах

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-27T16:28:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Москве прошло заседание Государственного совета по вопросу развития дорог общего пользования и безопасности ПДД.

Руководители регионов предложили свои решения сложных задач в области обеспечения безопасности ПДД, снижения смертности на дорогах.

«Нам предстоит за несколько лет пройти путь, который другие страны, даже успешные в решении этих вопросов, проходили буквально в течение десятилетий», - подчеркнул губернатор Виктор Томенко.

Главная задача - уменьшить сегодняшние показатели смертности на дорогах примерно в три раза к 2024 году. Необходимо двигаться в направлении достижения нулевой смертности к 2030 году. Здесь предстоит провести сложный комплекс мероприятий, связанных прежде всего с изменениями в федеральном законодательстве и регулировании.

Президент также обратил внимание участников заседания на то, что вопросы предстоит решать в условиях дефицита ресурсов, в связи с чем повышается роль планирования, необходим выбор приоритетов, мониторинг мнения населения.

ИСТОЧНИК KP.RU