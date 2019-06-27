Активисты ОНФ призвали администрацию Бийска защитить новую дорогу от большегрузов

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-27T15:32:26+03:00

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Активисты ОНФ в Алтайском крае обратились в администрацию Бийска с предложением ограничить движение грузовиков по улице Севастопольской. Недавно отремонтированная дорога в этом районе уже начала крошиться. Общественники призывают чиновников укрепить обочину дороги задуматься об ином пути для большегрузов.

«Край дорожного полотна начал крошиться в том месте, где грузовые автомобили сворачивают на стройплощадку. Улица находится в частном секторе, она узкая и тротуаров практически нет, большегрузный транспорт в принципе представляет опасность для жителей улицы Севастопольской», – рассказала координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Алтайском крае Евгения Гущина.

Во время рейда активисты ОНФ проверили и другие места - улицу Мухачева. Полотно прокладывали в прошлом году, однако уже этой весной на нем появились продольные трещины. В марте общественники просили администрацию Бийскавзять ситуацию на контроль, но дефекты до сих пор не устранены.

Как сообщили представители ОНФ, власти занимаются поиском организации для проведения независимой экспертизы состояния дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU