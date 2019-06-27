В Барнауле скончался 101-летний пограничник

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-27T13:50:17+03:00

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Вечером в среду, 26 июня, в Барнауле на 102-м году жизни скончался легендарный ветеран-пограничник Иван Ромашов.

Его призвали на срочную службу в 7-й кавалерийский полк НКВД в Иркутск в 1938 году, пишет «МК на Алтае». А уже в 39-м его отправили на реку Халхин-Гол, где шел военный конфликт с Японией. После этого пулеметчик Ромашов побывал на Финской войне…

Этот ужас в его жизни еще долго не прекращался. Осенью 41-го пограничник должен был вернуться домой, но дембель отложили - 22 июня Иван Ромашов принял первый бой в Великой Отечественной войне. В 1942 году после тяжелого ранения он все же покинул фронт, но продолжил помогать однополчанам в тылу – готовил молодых бойцов: вел курсы пулеметчиков и минометчиков. А уже после войны до самой пенсии работал школьным учителем в родной Шелаболихе. Написал нескольких романов и сборник стихов.

Иван Андреевич был последним жителем Алтайского края, кто принимал участие в самом первом бою 22 июня 1941 года.

ИСТОЧНИК KP.RU