2019-06-27T12:27:23+03:00
Общество

Иностранные студенты АлтГТУ успешно завершили обучение русскому языку

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Фото: пресс-служба АлтГТУФото: пресс-служба АлтГТУ
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Успешно завершили обучение на подготовительном отделении управления международного образования и сотрудничества АлтГТУ слушатели образовательной программы «Русский язык как иностранный». Годовую языковую подготовку прошли 45 иностранных граждан Китая, Монголии, Вьетнама, Афганистана, Ганы, Гвинеи, Греции, Египта, Зимбабве, Ирака, Камеруна, Колумбии, Кореи, Марокко, Нигерии, Палестины, Сирии, Сомали, Эфиопии.

Как отмечают на кафедре русского языка как иностранный, студенты на протяжении всего года обучали русский язык, со второго семестра у них вводятся спецпредметы в зависимости от выбранного профиля (гуманитарный, экономический, медико-биологический или технический профиль) для поступления на факультеты АлтГТУ и других вузов России. Так, нынешние выпускники планируют поступать в АлтГТУ, АГМУ, АГУ и вузы Новосибирска и Томска.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Фото: пресс-служба АлтГТУ

ИСТОЧНИК KP.RU

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