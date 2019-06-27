Житель Змеиногорска забил до смерти соседа кочергой
В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела против 48-летнего жителя города Змеиногорска. Его обвиняют в убийстве знакомого по неосторожности.
Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю, по данным следствия, в январе этого года в Змеиногорске ранее судимый за преступления против здоровья граждан местный житель приревновал свою сожительницу к соседу. Конфликт быстро перешел к ударам подручными средствами. Преступник нанес своему соседу несколько ударов металлической кочергой по голове. Спустя несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.
В ходе следствия обвиняемый вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь ревнивцу грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU