2019-06-27T11:43:00+03:00
Происшествия

Житель Змеиногорска забил до смерти соседа кочергой

БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела против 48-летнего жителя города Змеиногорска. Его обвиняют в убийстве знакомого по неосторожности.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Алтайскому краю, по данным следствия, в январе этого года в Змеиногорске ранее судимый за преступления против здоровья граждан местный житель приревновал свою сожительницу к соседу. Конфликт быстро перешел к ударам подручными средствами. Преступник нанес своему соседу несколько ударов металлической кочергой по голове. Спустя несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался в больнице.

В ходе следствия обвиняемый вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь ревнивцу грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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