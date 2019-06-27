2019-06-27T11:29:00+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула поверила, что выиграла 13 млн рублей

Дарья САВЕНКО
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Жительница Барнаула стала жертвой мошенников.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 59-летней горожанке на сотовый телефон позвонили неизвестные, которые сообщили, что пенсионерка выиграла 13 миллионов рублей в лотерее. Однако, чтобы получить деньги, необходимо заплатить подоходный налог. Женщина поверила и перевела более 21 тысячи подоходного налога по указанным реквизитам.

После перевода денежных средств женщина попыталась созвониться с «организаторами лотереи», но ей не удалось. Она поняла, что стала жертвой и обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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