Первый стобалльник подал оригиналы документов в приемную комиссию Алтайского медицинского университета

СЕГОДНЯ 08:41 2019-06-27T08:41:55+03:00

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Приемная кампания в Алтайском государственном медицинском университете набирает обороты. Накануне стали известны результаты ЕГЭ по профильным предметам, необходимым для поступления в медуниверситет, – химии, биологии, русскому языку. Выпускники школ начали подавать заявления на поступление в АГМУ с оригиналами документов. В их числе сестры Анастасия и Кристина Ширяевы, окончившие барнаульскую школу № 107 с отличием, это позволило им получить по 10 дополнительных баллов индивидуальных достижений.

Анастасия набрала 100 баллов ЕГЭ по химии, 98 – по русскому языку и 87 по биологии. «В нашей семье медиков нет, очень хочу помогать людям и ни в какой другой профессии себя не представляю. Уезжать в другой город не хочу, тем более, что наш Алтайский медицинский университет очень престижный и ничуть не уступает другим медицинским вузам», – поделилась Анастасия.

У Кристины 98 баллов по химии, 93 балла по биологии и 87 по русскому языку. «Врачом хочу стать давно, помогать людям, как и врачи, к которым нередко приходилось обращаться за помощью в детстве. Об Алтайском медицинском университете хорошо отзываются наши учителя, хвалят вуз, его сильных преподавателей и профессоров. С направлением подготовки еще не определилась – одинаково интересны стоматология, акушерство и гинекология, педиатрия», – рассказала Кристина.

Набранные в совокупности 295 и 288 баллов соответственно позволят Анастасии и Кристине Ширяевым в течение первого курса получать ежемесячно повышенную стипендию по 10 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба АлтГМУ

Напомним, в этом году абитуриенты АГМУ впервые получили возможность подавать документы в вуз, не посещая приемную комиссию. Для их удобства внедрен электронный информационный сервис «Личный кабинет поступающего в АГМУ». Он позволяет абитуриентам, в том числе из отдаленных территорий Алтайского края, подать заявление на поступление в вуз и электронные копии необходимых документов, не выходя из дома.

Для удобства абитуриентов также с 28 июня по 5 июля будет организована работа выездных приемных комиссий с приемом документов в Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби, с.Родино, а также в Горно-Алтайске.

Приемная комиссия АГМУ работает по адресу: Алтайский край, г.Барнаул, ул. Папанинцев, 126. Время работы: понедельник-пятница - с 9:00 до 18:00, суббота - с 9:00 до 14:00. Телефон: +7 (3852) 566-900.

ИСТОЧНИК KP.RU