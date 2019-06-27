Директор бийского регоператора по обращению с ТКО идет в депутаты гордумы

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-27T08:32:43+03:00

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Директор компании «Спецобслуживание-Центральное» (регоператор бийской зоны по обращению с ТКО) Алексей Щербатов планирует участвовать в довыборах по одному из округов в городскую думу. Вероятнее всего, он представит партию Единая Россия.

Как сообщили в "Политсиб.ру", Щербатов будет баллотироваться по одномандатному округу № 6. Буквально неделю назад скандально известного депутата этого округа Евгения Корчагина лишили мандата из-за того, что он не предоставил декларацию о доходах за прошлый год.

8 сентября в Бийске пройдут довыборы в гордуму еще и по округу № 2. Явный фаворит - победитель праймериз "Единой России" Александр Казаков. Он добровольно сложил полномочия в апреле также из-за проблем с декларацией.

Казаков в сентябре 2017 года набрал 38,12% голосов. Далее расположились Александр Попов (КПРФ) - 23,96%, Кристина Чуй (Справедливая Россия) - 17,23%, Константин Комаров (ЛДПР) - 8,5%, Андрей Шитов ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость") - 6,77%.

ИСТОЧНИК KP.RU