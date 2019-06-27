2019-06-27T07:41:01+03:00
Происшествия

В Алтайском крае разыскивают ребенка, которого отец забрал у матери

БОРЗОВ Денис
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Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краюФото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю
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В Алтайском крае разыскивают ребенка, которого отец забрал у супруги и увез в неизвестном направлении.

По решению Зонального районного суда отец Ивана Подчасова (Молокова) обязан отдать несовершеннолетнего ребенка его матери. Мальчику семь лет, на данный момент судебные приставы России по Алтайскому краю должны разместить его в специализированной организации для детей сирот, а затем передать его матери, которая проживает в Норильске.

У приставов имеются сведения, что ребенок находится на территории Алтайского края. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении ребенка, просьба сообщить об этом в Управление Федеральной службы судебных приставов Алтайского края А.В. Точилову по телефонам: (3852) 33-81-54; 34-49-00; 8-903-912-84-22, либо специалистам по розыску должников по номеру: (3852) 29-59-44; 63-96-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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