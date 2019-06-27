Прокуратура Барнаула поборолась за региональный памятник архитектуры

СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-27T07:25:53+03:00

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Прокуратура Барнаула выиграла суд у мэрии. Теперь чиновникам нужно расселить и восстановить памятник истории и культуры, расположенный на ул. Никитина, 103.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, здание еще в марте прошлого года признали аварийным, но сроки расселения и реконструкции так и не назвали, что нарушает жилищные права граждан и создает угрозу разрушения помещения.

Этот дом построили в 1903 году, это объект культурного наследия регионального значения «Дом жилой», он состоит на государственной охране. Здание несколько раз горело.

Прокуратура города подала иск в Центральный районный суд Барнаула предъявила требованием обязать администрацию города издать распоряжение о дальнейшем использовании аварийного памятника, сроках реконструкции и отселения жильцов. Требования прокуратуры города признаны судом обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU