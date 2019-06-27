Руководитель и бывший главный инженер «Горзеленхоза» пойдут под суд за коррупцию

СЕГОДНЯ 06:47 2019-06-27T07:49:32+03:00

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В Барнауле на скамье подсудимых окажутся руководитель и бывший главный инженер МУП «Горзеленхоз». Их обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса, в том числе коррупция.

Как установило следствие, руководитель предприятия использовал главного инженера в качестве соучастника и посредника. Он требовал от индивидуальных предпринимателей и юридических лиц взятки за заключение и подписание договоров на выполнение работ по благоустройству и оказание услуг МУПу - так называемые «откаты».

- Он был задержан в сентябре прошлого года после получения взятки от одного ИП. После этого была установлена причастность руководителя к шести аналогичным эпизодам, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Также следователи собрали достаточное количество доказательств того, что обвиняемые используя свое служебное положение похищали деньги от имени предприятия. Они составляли фиктивные договоры и по подложным документам выводили большие суммы. За это главный инженер получил вознаграждение как посредник.

- За период преступной деятельности обвиняемые незаконно получили более 1 млн 400 тысяч рублей, - добавляют в ведомстве.

На этапе расследования свою вину они признали. Против них завели уголовные дела по статьям «Взятка», «присвоение и растрата», «Превышение должностных полномочий» и «Посредничество во взяточничестве».

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU