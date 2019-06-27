2019-06-27T05:55:09+03:00
Общество

Барнаульский пивзавод приглашает гостей на фестиваль напитков «АлтайФест-2019»

Анна СЕМИНА
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Бармен-шоу от Владимира Сурикова пройдет на "АлтайФесте"Бармен-шоу от Владимира Сурикова пройдет на "АлтайФесте"
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В ближайшие дни, 28 и 29 июня, в алтайском селе Новотырышкино пройдет один из лучших гастрономических фестивалей России – «АлтайФест».

В этом году фестиваль напитков пройдет уже в седьмой раз и за это время он уже стал народным. От раза к разу количество участков только растет. Оно и понятно: для гостей готовится масштабная, красочная развлекательная программа с конкурсами и розыгрышами подарков и, конечно же, дегустация всевозможных напитков.

Барнаульский пивоваренный завод (БПЗ) приглашает гостей и призывает ни в коем случае не пропустить одно из самых ярких событий этого лета. На своей площадке компания обещает море эмоций и подарков, среди которых велосипеды, квадрокоптер, гироскутер и многое другое. А еще участков ждет танцевальная программа в сопровождении жаркого шоу «Дикая Орхидея», а также светового «Фрик-Шоу».

"АлтайФест"

"АлтайФест"

Площадка Барнаульского пивоваренного завода развернется в манеже №3. Здесь вас ждет фирменная кухня «Вобла», конкурсы, караоке-шоу, программа для юных гостей, бармен-шоу от Владимира Сурикова (топ-10 мира по версии WFA Grand Slam Metro) и многое другое.

Уже завтра, 28 июня, для вас выступит музыкальная группа «Папа Карла Маркса», а 29 июня - музыкальная группа LIVE'N'DRIVE! Официальный напиток фестиваля GOOD STRIPES.

ИСТОЧНИК KP.RU

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