Алтайские таможенники обнаружили незаконный вывод за рубеж более 55 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-26T17:52:59+03:00

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Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж более 55 млн рублей. За совершение данного преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободны на срок доя пяти лет со штрафом до одного млн рублей.

Как сообщает пресс-служба таможни, в результате оперативно-розыскных мероприятий Алтайской таможни и Управления ФСБ России по Алтайскому краю установлено, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта с 2014 по 2015 год экспортировал лесоматериалы в адрес контрагента из Таджикистана.

За поставленные лесоматериалы причиталось более 55 млн рублей, однако деньги на счет российской компании не поступили.

- Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации образует состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного кодекса РФ. По усматривающимся признакам преступления Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (в особо крупном размере), - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU