Алтайские таможенники обнаружили незаконный вывод за рубеж более 55 млн рублей
Алтайские таможенники возбудили уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж более 55 млн рублей. За совершение данного преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободны на срок доя пяти лет со штрафом до одного млн рублей.
Как сообщает пресс-служба таможни, в результате оперативно-розыскных мероприятий Алтайской таможни и Управления ФСБ России по Алтайскому краю установлено, что директор российской компании в рамках внешнеторгового контракта с 2014 по 2015 год экспортировал лесоматериалы в адрес контрагента из Таджикистана.
За поставленные лесоматериалы причиталось более 55 млн рублей, однако деньги на счет российской компании не поступили.
- Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации образует состав уголовного преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного кодекса РФ. По усматривающимся признакам преступления Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 193 УК РФ (в особо крупном размере), - отметили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU