2019-06-26T14:08:02+03:00
Происшествия

Посетитель бара переоценил свои силы и случайно убил человека

Анна СЕМИНА
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В городе Заринске под суд пойдет 30-летний любитель горячительных напитков, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности незнакомому мужчине.

Следствие установило, что в ночь на 23 марта на крыльце одного из баров города мужчина, на тот момент уже находившийся под воздействием алкоголя, поссорился с ранее незнакомым ему 36-летним местным жителем.

- Он схватил его за одежду и с силой оттолкнул, от чего тот упал и ударился об асфальт головой. Потерпевший был доставлен в больницу, где впоследствии скончался от полученной черепно-мозговой травмы, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На стадии предварительного следствия мужчина свою вину признал полностью и раскаялся.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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