Алтайские депутаты утвердили штрафы за продажу вейпов подросткам в крае

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-26T14:00:01+03:00

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Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания утвердили штрафы за продажу вейпов подросткам. Об этом сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на главу правового комитета парламента Андрея Осипова.

Согласно новым правилам, если несовершеннолетнему в магазине продадут вейп, электронную сигарету или никотиновую жидкость, то продавец заплатит штраф. Если преступление впервые совершит гражданин, должностное или юридическое лицо, то им грозит предупреждение или административное взыскание в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей (физлица), от 3 до 5 тысяч (должностные лица), от 10 до 15 тысяч (юрлица). Во второй раз наказание для физлиц составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 5 до 10 тысяч и для юридических лиц — от 15 до 20 тысяч рублей. К физическим лицам относятся и те, кто перпродает свои вейпы и электронные сигареты.

Напомним, запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина, жидкостей несовершеннолетним в Алтайском крае ввели еще в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU